Vineri, 10 octombrie, băimărenii au ocazia să scape de toate aparatele electrice de care se împiedică prin casă sau la birou, prin serviciul permanent de colectare a deșeurilor electrice grele și voluminoase. Acestea sunt ridicate gratuit de la domiciliu sau sediu de firmă. Programează-te la 0744 781 781 (luni–vineri, 9:00–17:00) sau Tel Verde 0800 444 800, sau online 24/7: thegreenproject.ro/comanda sau colecteaza.ro

Campanie organizată de Municipiul Baia Mare și operatorul autorizat The Green Project , cu sprijinul OIREP Eco Positive și a partenerilor locali: Garda de Mediu Maramureș , Direcția Județeană de Mediu Maramureș, ADI Deșeuri Maramureș, Camera de Comert si Industrie Maramures