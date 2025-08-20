Un grav accident rutier s-a produs miercuri, 20 august, pe autostrada A1, la kilometrul 324+700, în județul Alba. Un bărbat de 50 de ani, din localitatea Șard, și-a pierdut viața după ce a fost acroșat de un camion și ulterior lovit de o autoutilitară.

Potrivit IPJ Alba, victima era conducătorul unui ansamblu rutier oprit pe banda de urgență, unde ar fi efectuat verificări la una dintre anvelope. În acel moment, a fost acroșat de un alt ansamblu rutier, condus de un bărbat de 52 de ani, din comuna Petrești. Impactul l-a proiectat pe carosabil, unde a fost lovit de o autoutilitară aflată în mers pe banda 1.

În urma accidentului, bărbatul a suferit leziuni incompatibile cu viața, decesul fiind constatat de echipajul medical sosit la fața locului.

Șoferul de 52 de ani, care a provocat impactul, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt în desfășurare.

Reprezentanții ISU Alba au precizat că pompierii militari au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și sprijinirea echipajelor medicale.

Foto: arhivă