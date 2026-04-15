Baia Mare devine un important centru al excelenței medicale. În perioada 16–17 aprilie, specialiști din România și din străinătate se reunesc în cadrul primei Conferințe a Medicilor Rotarieni, un eveniment dedicat educației continue și schimbului de experiență la cel mai înalt nivel.

Organizată de Club Rotary Baia Mare, în parteneriat cu Colegiul Medicilor Maramureș și Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, conferința aduce în prim-plan teme din diverse specialități medicale, abordate într-un cadru științific de înaltă ținută.

Evenimentul este acreditat cu 12 puncte EMC, oferind participanților oportunitatea de a-și actualiza cunoștințele și de a interacționa cu profesioniști din domeniu.

Evenimentul promite să fie un reper important pentru comunitatea medicală, consolidând poziția Baia Mare pe harta manifestărilor științifice de profil.