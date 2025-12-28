Circulația rutieră a fost serios afectată în Pasul Prislop, pe DN18, din cauza condițiilor meteo severe. Șoferii au întâmpinat ninsoare abundentă, viscol puternic și vizibilitate redusă, specifice iernii în zonele montane.

Echipele de drumari au intervenit constant cu utilaje de deszăpezire și au împrăștiat material antiderapant. Cu toate acestea, rafalele puternice de vânt au adus rapid zăpada înapoi pe carosabil, îngreunând considerabil traficul.

Accident și camion blocat în pas

Într-o curbă periculoasă, un autoturism a derapat pe carosabilul acoperit de zăpadă și s-a răsturnat în afara drumului, pe plafon. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime grave.

Tot în Pasul Prislop, un TIR a rămas blocat pe urcarea din pas, fiind necesară intervenția utilajelor specializate pentru tractarea și repunerea acestuia în siguranță pe carosabil.

Foto: Tractări & Transport Oly