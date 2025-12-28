Bazinul Tg Lapus, un tezaur folcloric unic în România și cel mai bogat în acest sens, aflat la confluența a patru zone culturale distincte, la s.v. fața de Tg. Lăpuș – zona Bistriței, la s.e. – zona Maramureșului istoric, la n.e. – zona Chioarului, iar la n.v. – zona Silvaniei, a fost și este incomensurabil afectat de o serie de primari care, prin deciziile lor distructive și lipsa de viziune, au dus la o degradare ireversibilă a unei identități culturale care ar fi trebuit să fie protejată și celebrată. În loc să investească în bogăția acestui patrimoniu, acești lideri locali au ales calea ușoară a superficialității și a politicii de duzină.

Urmașii unei culturi în declin.

De la începutul anilor 90, folclorul autentic din Tg Lapuș a fost sistematic sufocat de edili ca Buda Ion, Mircea Bel, Mitru Lese (mai pe urma Mitru, a mai înțeles câte ceva) și mai nou, Vlad Herman, un copil în care am avut încredere totală, dar incapacitatea lui și aroganța, ma făcut să mi-o pierd. Acel cerc vicios al incompetenței a condus la pierderea personalitatii juridice a Casei de Cultură, care, pierzându-și personalitatea juridică, a devenit o umbră a ceea ce ar fi trebuit să fie: un bastion al culturii și tradiției. Politizarea activităților culturale a dus la o compromitere a valorilor autentice, iar speculațiile amatoriste au dictat direcția folclorului local.

Voi, cei ce ați ocupat funcții de conducere, ați insuflat neîncredere și dispreț față de cei care au dedicat o viață întreagă promovării culturii. Ați ignorat cu cinism vocile specialiștilor, pentru ca nu vi sau subordonat politic și nu au fost pupincuriști, ca și multi altii, ați preferat să ascultați numai pe cei care vă laudă. Ați transformat Casa de Cultură într-un loc stingher, unde publicul nu mai găsește decât un gol apăsător, iar spectacolele sunt tot mai rare, pentru că nimeni nu mai vrea să fie martorul unei ruine artistice.

Artistii, victimele unei politizări sinistre.

Ați izgonit cele mai strălucite talente și continuați să o faceți, coregrafi cu renume precum Valer Mateșan, Ioan Ghindăș și mai sunt și altii, care au fost nevoiți să pună stop unei colaborări cu indivizi care nu înțeleg nimic din arta folclorică. Este pur și simplu revoltător cum ați preferat să mențineți o conducere amatoristică, care nu știe ce înseamnă cu adevărat cultura, în detrimentul celor care au dovedit competență. Sunteți complice la o distrugere sistematică a folclorului, și vă veți asuma toată responsabilitatea pentru ceea ce ați lăsat și lăsați în urmă.

De ce Casa de Cultură este goală?

Vă mirati ca nu mai aveți spectatori în sala? – de aceasta, pentru că politizati totul si lumea uraște acest lucru. Puneti accentul doar pe amatorism, pentru ca aceștia vi se subordoneaza fara să vă contrazică. Întrebarea este clară: de ce să mergi la un spectacol când știi că este organizat de oameni care nu au calități în domeniu sau doar ceva putin? Răspunsul este simplu: nu mai este nimic de văzut. Ați distrus frumosul și autenticitatea și continuați să o faceți, iar acum comunitatea plătește prețul. Tinerii nu au contact cu tradiția, iar generațiile viitoare vor fi complet dezvățate de bogăția folclorului care definea odinioară această zonă. Casa de Cultura înainte de a-și pierde personalitatea juridical avea cel mai puternic ansamblu de amatori din judet, din care și eu făceam parte, cu foarte multe turnee în țară și străinatate.

Ultima chemare spre un viitor cultural!

Dacă vreți să nu intrați în istoria Tg Lapus ca distrugătorii folclorului autentic, este momentul să acționați. Este esențial să colaborați cu experți, să creați un dialog sincer cu artiștii, nu să-i ignorați. În loc să vă înconjurați de slugi și pupincuriști, învățați să valorizati expertiza și talentul care există în comunitate.

Este timpul să vă opriți din această călătorie tumultoasă care duce la distrugerea identității folclorice a zonei Tg Lapus! Ascultați voci competente, respectați tradiția și poate, atunci ar putea fi găsită o cale de revitalizare a folclorului autentic. Dacă nu, veți rămâne pentru totdeauna în memoria colectivă ca niște distrugători ai unei culturi care a fost cândva, și care ar fi putut continua să strălucească.