Într-o perioadă în care ritmul modern ne îndepărtează tot mai des de rădăcini, proiectele de documentare etnografică readuc în prim-plan frumusețea satului românesc și legătura profundă dintre oameni și tradiții, în inima regiunii Maramureș.

Un nou material video realizat în satele Petrova și Strâmtura surprinde momente autentice din pregătirea bucatelor tradiționale și din viața de sărbătoare a comunităților locale. Proiectul aduce în atenție oameni care păstrează cu grijă obiceiurile moștenite din bătrâni, transformând tradiția într-o moștenire vie.

În Petrova, cu sprijinul profesoarei Viorica Mihalca, echipa de filmare a intrat în gospodării unde localnicele au arătat cum se pregătesc „paștile”, exact așa cum au învățat din familie. În Strâmtura, la gospodăria familiei Marchiș, au fost surprinse momente autentice din bucătăria tradițională, într-o atmosferă caldă și plină de emoție, alături de tânăra Ana și de pasionați ai imaginii, precum Mihnea Turcu.

Toate aceste povești au fost adunate într-un material video care promovează esența vie a Maramureșului și importanța păstrării identității culturale.

Inițiatorii proiectului transmit că tradiția trăiește prin oameni și că fiecare gest, poveste și imagine contribuie la păstrarea ei pentru generațiile viitoare.