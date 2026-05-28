Academia de Handbal Minaur Baia Mare își continuă pregătirea pentru sezonul 2026–2027, implicând grupele de juniori în competiții menite să le dezvolte experiența și spiritul de echipă. Antrenorii Sică Surducan și Andrei Maroșan au reunit grupele de copii născuți în 2014 și 2015–2016, participând la turneul „Cupa 1 Iunie”, organizat de CS Seini, unde au fost înscrise două echipe ale academiei.

Pe lângă confruntarea cu formația gazdă, tinerii sportivi au disputat meciuri și împotriva Academiei Csepreghi, jocurile fiind caracterizate de faze spectaculoase, multe goluri și un ritm alert, potrivit reprezentanților clubului.

Reprezentanții Academiei Minaur au subliniat evoluția pozitivă a copiilor și potențialul acestora, considerând că astfel de turnee contribuie semnificativ la formarea viitorilor sportivi de performanță.

Participarea la competiție face parte din strategia clubului de a pregăti noua generație de handbaliști pentru viitoarele provocări sportive.