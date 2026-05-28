Activități educative dedicate protecției mediului și cunoașterii ecosistemelor forestiere au fost organizate de Regia Națională a Pădurilor, prin Romsilva – Direcția Silvică Satu Mare, oferind copiilor o experiență interactivă în mijlocul naturii. Pădurea și Muzeul Cinegetic din cadrul Direcției Silvice Satu Mare au devenit spații de învățare în aer liber, unde cei mici au participat la jocuri și activități adaptate vârstei lor, menite să le dezvolte interesul pentru natură și biodiversitate.

Pe parcursul activităților, copiii au învățat să recunoască specii de arbori, au descoperit elemente ale ecosistemului forestier și au aflat informații despre fauna sălbatică și rolul pădurii în menținerea echilibrului de mediu. Vizita la Muzeul Cinegetic a completat experiența educativă, oferindu-le participanților ocazia de a înțelege mai bine importanța protejării animalelor sălbatice și a habitatelor naturale.

Reprezentanții Romsilva au subliniat că astfel de activități contribuie la formarea unei generații mai responsabile față de mediu, iar interacțiunea directă cu natura transformă procesul de învățare într-o experiență memorabilă și atractivă pentru copii.