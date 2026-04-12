UPDATE – Pompierii militari intervin de peste 3 ore pentru stingerea incendiului izbucnit la Mănăstirea Bistriţa.

La faţa locului au fost mobilizate 19 autospeciale – de stingere, de transport, de salvare şi intervenţie la înălţime – de la ISU Vâlcea, ISU Gorj şi ISU Argeş, precum şi o ambulanţă aparţinând SAJ Vâlcea.

Aproape 100 de pompieri militari depun eforturi pentru localizarea şi lichidarea incendiului.

Până în acest moment, nu au fost identificate victime.

Intervenţia este în dinamică.

ŞTIREA INIŢIALĂ – ”Echipajele operative sosite la locul intervenţiei au constatat că arde generalizat acoperişul unei construcţii P+1, suprafaţa afectată fiind de 800 mp. Se acţionează pentru localizarea incendiului şi pentru protecţia unei butelii GPL, concomitent cu constituirea a două echipe de căutare-salvare a eventualelor persoane surprinse de incendiu”, anunţă ISU Vâlcea.