Vineri, 29 mai, de la ora 18.00, scena Centrului Cultural-Educațional START din Târgu Lăpuș va găzdui premiera spectacolului „O sută de rochii”, pus în scenă de copiii participanți la atelierul de teatru „Scena 0”, inițiat de Asociația Culturală Sub Stejar și coordonat de profesoara Mihaela Bude.

Inspirat din celebra carte a scriitoarei Eleanor Estes, spectacolul aduce în fața publicului o poveste sensibilă despre prejudecăți, empatie, prietenie și puterea educației de a schimba atitudini și destine.

După aproximativ patru luni de repetiții și activități de atelier, micii actori sunt pregătiți să ofere spectatorilor un moment artistic plin de emoție, sinceritate și sensibilitate. Spectacolul este dedicat atât copiilor, cât și adulților, fiind o invitație la reflecție și înțelegere.

„O sută de rochii” promite o seară specială, cu momente care vor rămâne în inimile spectatorilor mult timp după încheierea reprezentației.