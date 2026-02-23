Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, USR, era aștepta luni, de la ora 16, în plenul Camerei Deputaților, la Ora Guvernului, la solicitarea PSD.

Buzoianu a anunțat însă că va reprograma întâlnirea pentru lunea viitoare!!! E limpede că ea face agenda celor peste 450 de fraieri pe care cetățenii i-au trimis în Parlament. O numită conjunctural e mai puternică de aleșii neamului.

Prezența acesteia este cerută pentru prezentarea unor teme de interes major pentru viața economică, socială, precum și pentru securitatea energetică și interesele strategice ale României: „Responsabilitatea ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru blocarea investițiilor strategice ale statului român – cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”.

Nici ministrul Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, nu va participa la dezbaterea moțiunii simple împotriva ei. Ea a invocat obligații oficiale la nivelul Uniunii Europene, inclusiv reuniuni dedicate sancțiunilor împotriva Federației Ruse și combaterii dezinformării.

În scrisoarea adresată președintelui Senatului, steaua politicii noastre externe, arată că, în perioada 23–24 februarie 2026, sunt programate la Bruxelles reuniunile Consiliului Afaceri Externe (CAE) și Consiliului Afaceri Generale (CAG), unde „asigurarea reprezentării României, la nivel de ministru al afacerilor externe, este imperios necesară”.

„Ar putea fi interpretată de către omologii europeni și instituțiile UE ca o posibilă dezangajare a României de la atașamentul european”, spune Țoiu.

Nu, nu putem risca o asemenea interpretare care ar aduce daune ireparabile imaginii României. Du-te Oana, fă-ți făcutele, profită de prostia și nepăsarea aleșilor, simte-te, e lumea ta!

Grigore G. Ciascai