Tineri, cu entuziasmul ce-i caracterizează și cu dorință de a veni în sprijinul comunității, 40 de elevi ai Școlilor de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca își desfășoară, de astăzi, stagiul de practică în structurile de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Activitatea, care se derulează în perioada 23 februarie – 24 iulie 2026, are ca scop aprofundarea cunoștințelor dobândite în cadrul instituției de formare și dezvoltarea competențelor profesionale necesare privind munca de poliție.

Alături de polițiști cu experiență, pe durata stagiului, elevii vor participa la activități practice având oportunitatea de a-și îmbogăți experiența și de a descoperi noi perspective pentru viitoarea lor carieră.