La o zi după aurul cucerit de Pan Zhanle în proba de 100 de metri, cursă pe care David Popovici a încheiat-o pe locul trei, The New York Times aruncă o umbră peste performanțele înotătorilor chinezi.

Agenția Mondială Antidoping (WADA) este complice la dopingul înotătorilor chinezi, susține The New York Times. Concret, renumita publicație americană prezintă cazul înotătorilor Tang Muhan (20 de ani, participantă la Jocurile Olimpice la ștafeta de 200 de metri liber) și He Junyi.

Aceștia au fost testați pozitiv la metandienonă, un steroid interzis, în 2022. Procedura normală ar fi fost suspendare, audiere și prezentarea publică a cazului. Doar că rezultatul a fost ținut secret, iar sportivii au fost suspendați „pe ascuns” și iertați după un timp.

Chinezii au susținut că cei doi sportivi au fost într-un cantonament cu echipa, au ieșit într-o zi în oraș, au mâncat hamburger și așa s-au infestat. Teoria chinezilor a fost înghițită de WADA, care nu a făcut niciodată public aceste cazuri. Aceste cazuri vin după un an, 2021, în care 23 de înotători chinezi au fost depistați pozitiv. Printre aceștia și He Junyi, care a acum a fost testat pozitiv pentru a doua oară.

The New York Times menționează că în cazul celor 23 de înotători chinezi, WADA s-a uitat peste raportul chinezilor și a zis: OK, nu putem să contrazicem ce spuneți. Mergeți mai departe.

„Suntem la Paris, în mijlocul JO, și WADA spune nu e nimic de văzut aici, în ceea ce privește nu putem să contrazicem această teorie deci sportivii chinezi și Tang Muhan în acest caz, sunt liberi să înoate”, spune reporterul de la NY Times.