Tesla va rechema 362.000 de vehicule din SUA pentru a-şi actualiza software-ul Full Self-Driving (FSD) Beta, după ce autorităţile de reglementare din SUA au declarat joi că sistemul de asistenţă pentru şofer nu a aderat în mod adecvat la legile de siguranţă a traficului şi că ar putea provoca accidente, transmite Reuters.

Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi a spus că software-ul Tesla permite unui vehicul ”să depăşească limitele de viteză sau să traverseze intersecţii într-un mod ilegal sau imprevizibil, crescând riscul unui accident”.Tesla va lansa gratuit o actualizare de software over-the-air (OTA), iar producătorul de vehicule electrice a spus că nu are cunoştinţă despre răniri sau decese care ar putea fi legate de problema pentru care are loc rechemarea.Producătorul auto a spus că are 18 cereri de garanţie.

Acesta este un nou regres pentru sistemul de asistenţă pentru şofer al Tesla, care se confruntă cu un control public şi de reglementare tot mai mare.

Directorul general al Tesla, Elon Musk, şi-a ratat în mod repetat propriile obiective de a obţine capacitatea de conducere autonomă a vehiculelor, pe care a prezentat-o drept o potenţială sursă importantă de bani.