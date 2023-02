Sâmbătă seara, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Bacău, joc din cadrul etapei a 18-a din Liga Zimbrilor. Băimărenii au obținut o victorie pe deplin meritată, rezultat care-i menține pe poziția a doua în clasament. A fost un meci cu un ritm bun, cu foarte multe atacuri finalizate, pentru că pe lângă cele 64 de atacuri încheiate cu gol, au mai fost și 36 de intervenții ale portarilor, plus mingi care nu “au intrat în cadru” sau baloane pierdute în urma unor greșeli neforțate.

Ne ajută și rezultatele din această rundă, unde Steaua și CSM București au pierdut pe teren propriu, iar Minaur s-a distanțat la 6, respectiv 8 puncte de cele două. Teoretic măcar, Minaur luptă pentru locul al doilea cu CSM Constanța, echipă față de care are un punct în plus și avantajul meciurilor directe. Sigur, mai sunt destule etape până la final și meciurile trebuie tratate cu toată seriozitatea. Primul dintre acestea va fi săptămâna viitoare, în deplasare, cu Potaissa Turda, joc care va putea fi urmărit în direct la Pro Arena.

CS Minaur Baia Mare – CSM Bacău: 38-26 (19-14)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 1.000 spectatori

Arbitri: Marian Babău (București) – Alexandru Roibu (Ploiești). Observtor: Marius Barcan (Craiova)

Aruncări de la 7m: 7-4 (transformate: 5-3; au ratat: Kotrc, Buguleț / Dobrincu). Minute de eliminare: 12-14 (Ratkovic, Nagy, Kozakevych, E. Pop, Teca, Fotache / M. Bujor 2, Coric 2, Costea 2, Ganchev)

CS Minaur: Barna Buzogany (12 intervenții), Anton Terekhov (9 intervenții, a apărat și un 7m) – Bogdan Mănescu 5, Artem Kozakevich 5 (unul din 7m), Călin Căbuț 4, Milan Kotrc 4 (unul din 7m), Erik Pop 3 (unul din 7m), Stefan Vujic 3, Anderson Mollino da Silva 3, Lucas Sabou 3 (2 din 7m), Tudor Buguleț 2, Robert Nagy 2, Stevan Vujovic 2, Viorel Fotache 1, Nemnaja Ratkovic 1, Gabriel Massuca Teca. Antrenor: Alexandru Sabou

CSM Bacău: Ștefan Grigoraș (10 intervenții, a apărat și un 7m), Andrei Cozma (2 intervenții) – Eduard Belchite 8 (unul din 7m), Oleksii Ganchev 6 (unul din 7m), Aliaksei Ushal 4, Bahdan Serhel 4 (unul din 7m), Gabriel Bujor 2, Georgel Costea 1, Cătălin Brăescu 1, Ionuț Stănescu, Vasile Dobrincu, Teo Coric, Mihai Bujor. Antrenor: Sandu Iacob

Evoluția scorului: 3-3 (5), 7-4 (10), 10-6 (13), 10-9 (16), 16-11 (23), 19-14 (pauză), 23-15 (36), 30-20 (46), 34-22 (53), 38-26 (final).

Declarații după meci

Alexandru Sabou (antrenor Minaur): “Mie, vă spun sincer, chiar îmi era frică de acest meci. După meciul greu și victoria de la Constanța, după o deplasare care am crezut că nu se mai termină niciodată, mi-a fost frică să nu intervină o relaxare, însă, după cum s-a văzut, nici vorbă de așa ceva. Băieții au caracter și muncesc, indiferent de problemele pe care le au. Când intră își fac treaba pentru acest public minunat. Noi am căzut de acord să nu ne uităm la ce fac alte echipe, pe noi ne interesează doar munca noastră, ce facem noi. Cel mai important meci este cel care vine și acela este cel cu Turda. În campionatul nostru, de la locul 2 la locul 10, oricine poate bate pe oricine. Contează ce faci la fiecare meci, să fii concentrat de fiecare dată.”

Sandu Iacob (antrenor CSM Bacău): “Este o perioadă în care echipa noastră nu se prezintă foarte bine. Sunt anumite scuze pe care le putem găsi, dar am întâlnit și adversari puternici, cel puțin astăzi. Minaur are o echipa robustă, care a găsit soluții mereu în momentele mai dificile, pasare foarte bună, noi n-am reușit să-i întrerupem. Obiectivul nostru este un loc între primele opt în acest sezon, iar acum suntem acolo. Sper să ne îndeplinim obiectivul.”

Viorel Fotache (jucător Minaur): “A fost o victorie destul de muncită, am tras pentru puncte, pentru că Bacău este o echipă bună, care trage de fiecare minge. Jocul nostru a fost bun, ne-am respectat blazonul și ne-am făcut munca mai ușoară. Suntem la mână noastră pentru următoarele meciuri. Trebuie să stăm concentrați, deși sunt condiții grele, dar vrem să be facem treaba până la capăt.”

Eduard Belchite (jucător Bacău): “A fost un meci foarte greu, mai ales că am fost plecați toată săptămâna. Cei de la Minaur au pregătit meciul foarte bine și îi felicităm pentru succes. Urmează niște meciuri foarte importante pentru noi și ne vom concentra sută la sută pentru ele. Poate că am fost și cu moralul puțin jos, dar mergem înainte și ne concentrăm pe ce avem de acum de făcut.”

Etapa a 18-a

Steaua București – HC Buzău: 30-32

CSM București – CSM Constanța: 20-34

CSU Suceava – CSM Vaslui: 30-30

CSM Odorheiu Secuiesc – SCM Politehnica Timișoara: 25-28

CSM Oradea – Potaissa Turda: 28-32

CS Minaur Baia Mare – CSM Bacău: 38-26

CSM Focșani – Dinamo București (duminică, 19 februarie, 17.30, Pro Arena)

Clasament

Dinamo București – 54p (688-521) – 18

Minaur Baia Mare – 42p (548-486) – 18

CSM Constanța – 41p (546-480) – 18

CSM București – 36p (518-495) – 18

Steaua București – 34p (538-508) – 18

CSM Focșani – 33p (470-463) – 17

Potaissa Turda – 28p (510-516) – 18

CSM Bacău – 23p (519-549) – 18

ACS HC Buzău – 22p (519-533) – 18

Poli Timișoara – 19p (510-548) – 18

CSU Suceava – 18p (539-554) – 18

CSM Vaslui – 17p (499-545) – 18

CSM Od. Secuiesc – 3p (506-612) – 18

CSM Oradea – 0p (522-622) – 19

Etapa a 19-a. Sâmbătă, 25 februarie: Bacău – CSM București; Buzău – Oradea; Dinamo – Steaua; Poli Timișoara – Focșani; Odorhei – Suceava; Constanța – Vaslui (15.45, Pro Arena); Potaissa – Minaur (17.30, Pro Arena).