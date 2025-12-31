2 ianuarie – de la Mureșan Vasile > Puste > Tierti > Deal > Pod > până la Sarca Dumitru.

3 ianuarie – de la Sarca Marinel> Ulița Mare > la Pădure > După Vale > Pe Vale > drumul principal până la Postul de Politie.

4 ianuarie – de la Ionescu Gabriel > Șirut > Șiru Mare > pănă la Varga.

5 ianuarie – de la Costin Angela > Fânațăle 1, 2 și 3.

Programul poate suferi mici modificări, în funcție de cum reușim să terminăm sectoarele.