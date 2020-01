Vremea a fost mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. Pe arii extinse, in prima parte a zilei si in cursul noptii, s-au semnalat precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare. Cantitatea maxima de apa cazuta a fost de 3.9 l/mp, la Vf. Iezer. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari temporare in zona montana inalta de pana la 79 km/h, la Vf Iezer. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Ocna Sugatag si Cavnic -2 grade.

Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm se gaseste pe DN17C si in Pasul Prislop. Celelalte sectoare au carosabilul curat si umed. Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat cu 23 utilaje si s-au raspandit 196 tone de material antiderapant pe: DN 1C, centura de ocolire a municipiului Baia Mare, DN 18, DN 19, DN 17C, DN 18B. Cerul este partial acoperit. Fulguieste la Sighet, Petrova, Viseu de Sus si pe Pietris. Vizibilitatea este redusa sub 150 de metri in Pasul Prislop, intre km 160 si km 180. Vantul sufla in rafale cu viteze de 20-30km/h pe DN17C. SC Drumuri Poduri Maramures a actionat cu 15 utilaje si raspandit 188 tone material antiderapant. Carosabilul sectoarelor de drumuri judetene este curat si umed.

Debitele si nivelurile cursurilor de apa au fost usor variabile. Fenomenele de iarna sunt inca prezente pe cursuri. Gheata este prezenta la malurile raurilor Cavnic, Mara, Botiza, Iza, Ruscova, Vaser, Viseu. Poduri de gheata sunt pe raurile Suciu si Iza (apa curge peste podurile de gheata). Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Stratul de zapada masoara 15 cm in Baia Borsa, 14 cm la Moisei, 13 cm pe Valea Vaserului, 12 cm la Cavnic si la Baiut, 8 cm la Bistra, Leordina si Grosii Tiblesului, 7 cm in Poiana Borsa, Pasul Gutai si la Firiza, 6 cm pe Valea Viseului, 3 cm la Ocna Sugatag. Valori ale temperaturii aerului la această oră: -7 grade la Vf. Iezer, -3 grade in Pasul Prislop, -2 grade in Pasul Gutai, -1 grad la Cavnic si Targu Lapus, 0 grade la Borsa si Viseu de Sus, 1 grad la Sighetu Marmatiei, Ocna Sugatag, Seini, Somcuta Mare, 2 grade in Baia Mare, 3 grade in Baia Sprie.

In judetul nostru vremea va fi in general inchisa. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse vor cadea precipitatii mixte la inceput, apoi sub forma de ploaie. Izolat vor fi conditii de polei in prima parte a zilei. La munte vor cadea precipitatii mixte. Pe arii restranse cantitatile de apa vor depasi 10-15 l/mp. Vantul va sufla slab, la moderat cu intensificari temporare, iar pe crestele montane va sufla tare, cu viteze care la rafala vor depasi 90-100 km/h, viscolind sau spulberand zapada.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 3 si 5 grade iar cele minime intre 1 si 4 grade. In zona montana a judetului, de la aceasta ora, vantul se va intensifica, iar rafalele vor depasi 60-70 km/h, iar pe crestele inalte, 80-90 km/h, viscolind ninsoarea sau spulberand zapada, fapt ce va determina scaderea vizibilitatii.