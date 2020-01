În ciuda faptului că pozează în patrioți și ascultă la toate serbările câmpenești, indiferent de cine sunt organizate, imnul național cu ochii plini de lacrimi – probabil de ciudă că nu știu versurile – și mâna în zona inimii, consilierii județeni liberali sunt de o ipocrizie ridicată la rang de artă.

În loc să sprijine dezvoltarea județului, consilierii liberali au alte preocupări, iar acest lucru este vizibil în tăierile de buget ordonate de la București. În ultima ședință de Consiliu Județean aleșii maramureșenilor au ridicat senini din umeri când au fost întrebați de ce nu au militat pentru cei care i-au votat. Mai mult, mint cu nerușinare și postează pe rețelele de socializare justificări puerile, doar ca să dea bine în ochii electoratului pentru că și-au amintit brusc că în acest an urmează două ture de alegeri.

„Am prezentat public in sedinta de plen a Consiliului Judetean Maramures taierile de buget efectuate de catre Guvernul PNL si alocarile financiare in bataie de joc pentru Maramures pentru 2020. Peste 70 de milioane de lei sunt in minus in acest an fata de 2019. Bani care se regasesc la Oradea si Cluj. Adica Guvernul PNL a luat banii Maramuresului si i-a dat lui Bolojan si Boc. Care credeti ca a fost reactia consilierilor judeteni PNL? Au dat din umeri. Nici in cot nu ii doare. Pentru ei este mai important partidul decat judetul.

Tocmai am citit o postare a domnului din imagine. Cernestean Felician. Si Mihai. O minciuna. Dar ce poti sa astepti de la un fost politician PDL? Si penal. Un politician PNL condamnat la 1 an si 8 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de falsificare de monede.

Domnule consilier judetean PNL Cernestean. Culoarea d-voastra politica ma intereseaza prea putin. Ma doare foarte tare, in schimb, ca nu aparati Maramuresul in Consiliul Judetean. Ma doare cand un maramuresean pune mai presus decat Maramuresul interesul politic. Daca PSD ar fi taiat bugetul judetului eram primul care ieseam in strada pentru judetul meu impotriva propriului partid. Sunteti las! Nu aveti acest curaj!”, a subliniat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.