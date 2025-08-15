La nivel național, Ministerul Educației a anunțat că 508 școli din România nu vor mai funcționa independent începând cu anul școlar 2025-2026, din cauza numărului redus de elevi. Printre acestea se află și Școala Gimnazială „Nicolae Steinhardt” din Târgu Lăpuș, care în prezent coordonează unitățile din Rohia, Răzoare și Rogoz.

În urma unei reorganizări puse la punct pe o axă de decizie formată din administrația locală și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, școala ar urma să fie alipită unei alte entități școlare din oraș. Există trei scenarii:

Alipirea la Liceul Teoretic „Petru Rareș”

Alipirea la Liceul „Grigore Moisil”

Alipirea la Grădinița cu Program Prelungit Târgu Lăpuș

Primele două variante ar duce la pierdera personalității juridice a Școlii „Nicolae Steinhardt”. În schimb, varianta a treia – alipirea la Grădinița cu Program Prelungit – ar putea duce la menținerea structurii școlare existente și sar evita disponibilizarea de personal!

Problema este că această ultimă variantă nu pare luată în calcul, iar nemulțumirile cresc în comunitate. Surse locale susțin că decizia este influențată de primarul Herman, în colaborare cu reprezentanți ai Inspectoratului Școlar. Situația ridică suspiciuni, în condițiile în care soțul directoarei Baboșan activează în Inspectorat, la fel ca inspectorul Muntean, cel care ar fi oferit „soluția”…

În apărarea școlii, directorul Liceului „Grigore Moisil”, care este și consilier local, a inițiat un memoriu adresat Inspectoratului și Ministerului Educației, solicitând oprirea procedurii de comasare și respectarea atribuțiilor Consiliului Local. Documentul a fost semnat de mai mulți consilieri locali din Târgu Lăpuș.

Deși este normal ca administrația locală să se supună deciziilor naționale și să reducă cheltuielile, nu este normal ca în anii trecuți să se fi investit sume considerabile în renovarea unor școli, pentru ca acum acestea să fie lăsate în paragină. Această lipsă de coerență în planificare ridică semne de întrebare asupra modului în care se gestionează resursele publice.

Și consilierul Mihai Timbuș a avut o reacție dură, criticând modul lipsit de transparență în care se iau deciziile la nivelul orașului Târgu Lăpuș: „Nu putem accepta ca hotărâri care schimbă fundamental structura educațională a orașului să fie luate peste capul comunității și fără o consultare reală”.

Școala „Nicolae Steinhardt” este considerată un simbol al Maramureșului – nu doar pentru că poartă numele marelui scriitor și om de cultură, ci și pentru că a format, de-a lungul timpului, numeroase valori locale și naționale.

„MEMORIU

Adresat Inspectoratului Școlar Județean Maramureș

Ministerului Educației și Cercetării

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că, în procesul de aplicare a măsurilor prevăzute în Ordinul pentru aprobarea Procedurii privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, în anul școlar 2025-2026, ca urmare a măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025, Consiliul Local (autoritate publică locală), nu a fost consultat.

Sesizăm faptul că, la momentul prezentei adrese, nu există un document asemănător celui prevăzut în procedura amintită mai sus, la Art. 4, al. 1-3. Urmare a acestui fapt am constatat că, în procesul reorganizării, au fost cuprinse unități de învățământ care nu intră sub incidența Ordinului, fiind vorba de unități cu mai mult de 500 de elevi.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și faptul că, avizul de funcționare a Rețelei Școlare la nivel de UAT, revine în atribuțiile Consiliului Local, vă rugăm să dispuneți aplicarea prevederilor legale, doar pentru unitățile de învățământ care fac obiectul reorganizării, identificate ca având un număr mai mic de 500 de elevi. Solicităm ca orice alt demers, cu privire la reorganizarea unităților de învățământ, să fie realizat în urma analizei temeinice, a autorităților publice locale, a unităților de învățământ, a comunității, a părinților etc.”

Așadar, vedem cum tinerele generații sunt într-o criză educațională și asistăm la o schimbare din temelii a unui sistem zguduit de-a lungul timpului… O fi bine? N-o fi bine? Asta doar timpul ne va demonstra!