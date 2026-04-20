Regatul Unit a semnat miercuri un acord cu Uniunea Europeană pentru a reintra în programul Erasmus+, începând cu 1 ianuarie 2027, marcând un nou pas în relansarea relațiilor bilaterale după Brexit.

Participarea este, pentru moment, limitată la un an, însă autoritățile estimează că peste 100.000 de tineri britanici ar putea beneficia de mobilități pentru studii, stagii sau schimburi culturale.

Rețeaua Erasmus+ include cele 27 de state membre ale UE, alături de țări precum Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Serbia, Turcia și Macedonia de Nord.

Guvernul britanic va contribui cu aproximativ 655 de milioane de euro la program, beneficiind de o reducere de 30% față de contribuția standard. Programul permite participanților să studieze sau să lucreze în alte țări europene fără taxe la instituțiile gazdă și oferă sprijin financiar pentru cheltuielile de bază.

În 2024, peste 1,4 milioane de persoane au beneficiat de mobilitățile Erasmus+, confirmând amploarea programului la nivel european.

British Council va redeveni agenția națională Erasmus+ în Regatul Unit, urmând să gestioneze aplicațiile și coordonarea proiectelor.

Ministrul pentru relațiile cu UE, Nick Thomas-Symonds, a declarat că obiectivul guvernului este să ofere tinerilor „cel mai bun start posibil”, prin acces la oportunități educaționale și culturale în Europa.