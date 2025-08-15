„Am acordat treapta subdiaconatului tânărului Aron Kozsan, iar Sora Emilia a depus voturile călugărești. Sunt semne de speranță pentru Biserică, pentru că tinerii se angajează să-l servească pe Dumnezeu în comunitate”, a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizău, Episcop de Maramureș, la mănăstirea „Sfânta Maria” din Baia Mare vineri, 15 august 2025, cu ocazia hramului mănăstirii.

În Anul Sfânt Jubiliar „Pelerini ai speranței”, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a reunit împreună la mănăstirea de pe Dealul Crucii numeroși credincioși, care au participat, conform tradiției, la seara de rugăciune din 14 august, dar și la Utrenia și Sfânta Liturghie Arhierească din ziua sărbătorii, invocând haruri cerești de la cea care a fost ridicată cu sufletul și trupul la cer, mijlocind pentru noi toți, fiii ei, haruri de la Dumnezeu, pentru creșterea noastră în credință.

Sfânta Liturghie a fost celebrată de Preasfințitul Părinte Vasile Bizău împreună cu părintele slujitor al mănăstirii Emil Ember și numeroși preoți care s-au făcut pelerini la mănăstire, însoțind grupurile parohiale.

„În acest An Sfânt, Biserica ne invită să fim semne de speranță în mijlocul semenilor noștri, să fim semne care încolțesc speranța, bucuria și binecuvântarea”, a transmis Ierarhul de Maramureș, explicând faptul că „atunci când încetăm să mai fim pelerini, viața noastră stagnează, iar în toată istoria mântuirii redată în Sfânta Scriptură vedem că aceasta trece prin persoane și comunități care sunt în pelerinaj, în drum, în mișcare…”.

„Să privim spre Maica Domnului ca să putem să facem și noi acest drum de creștere în viața spirituală”, a îndemnat PS Vasile, menționând faptul Mama noastră, a tuturor, ne așteaptă cu brațele deschise asemenea unei mame care își așteaptă copilul care face primii pași singur, iar bucuria lui atunci când ajunge în brațele mamei este nespusă. La fel, Maica Domnului se bucură de fiecare pas, de fiecare progres pe care noi îl facem în viață, dând spațiu lui Dumnezeu și semenilor.

„Vă propun să facem și noi astăzi trei pași, pornind de la Cuvântul Domnului din Evanghelie și să vedem cum speranța creștină înseamnă a face pași, a face o alegere, să vedem cu Maica Domnului face aceste alegeri și ne inspiră și pe noi pentru ca și noi să putem să devenim semne de speranță în lume”, a spus Episcopul, aducând astfel în lumină trei texte biblice care o surprind pe Preacurata Fecioară și atitudinea ei în fața Domnului:

La Bunavestire, Maria este invitată să accepte misiunea de a fi Maica Domnului și colaboratoarea Lui. Este tema alegerii, a libertății noastre, ne invită să vedem cum alegerile noastre influențează și soarta celor din jur: o persoană nemulțumită aduce nemulțumire și în jur. Egoismul se răsfrânge asupra celorlalți. Optimismul, bucuria, încrederea sunt atitudini care ajută mult la comunicare și este alegerea de a ne lăsa însoțiți de Dumnezeu în provocări. „De alegerea Maicii Domului a depins mântuirea lumii, destinul său, așa cum și de alegerile noastre depind destinele celor de lângă noi și de aceea este important să fim și noi semne de speranță alegând bine, făcând alegeri pentru Dumnezeu și pentru semeni”. La Nunta din Cana Galileii, Maica Domnului vede lipsa vinului și apelează la Fiul ei, dar le spune și servitorilor să asculte ce le spune. Nu rămâne indiferentă, ci se pune în acțiune. Omul indiferent este cel care se privește doar pe sine. Astăzi suntem invitați să luăm decizia de a nu fi indiferenți, de a fi atenți la ceilalți, binevoitori. „Cel de-al treilea pas pe care îl facem astăzi împreună cu Maica Domnului este cel din evanghelia după Ioan, care ne vorbește despre prezența Maicii Domnului sub cruce”. Apostolii s-au speriat și au fugit, Isus rămâne singur și Maica Domnului este aproape. De multe ori așteptăm ca cei apropiați sa ne fie aproape și o luăm ca de la sine înțeles, dar în momentele cele mai grele ei nu sunt. Și ne întrebăm unde sunt… Maica Domnului este prezentă. Și ne invită și pe noi să fim aproape de cei care ai nevoie.

„Astăzi suntem invitați să luăm o decizie pentru a folosi bine libertatea, a nu fi indiferenți și a fi prezenți alături de cei care au nevoie spre a da un semn de speranță în lumea în care trăim” a conchis Preasfințitul Părinte Vasile, reamintind faptul că totul în viață este rodul unei alegeri, iar fiecare alegere a noastră influențează atât viața noastră, cât și viața celor din jur.

Despre alegere este vorba și în viața sorei Emilia, care în sărbătoarea dedicată Mariei a ales să-l urmeze pe Hristos, promițând solemn să respecte voturile de sărăcie, castitate și ascultare în cadrul Congregației Surorilor Sfântului Vasile cel Mare.

Înainte de salutul de bun venit în Congregație, sora a primit din partea superioarei provinciale OSBM, Maica Andreea Axenie: crucea – simbol al urmării lui Isus, vălul călugăresc, Sfânta Regulă a Surorilor OSBM și lumânarea – simbol al serviciului în Biserică, ca far de lumină în fața oamenilor.

Mulțumirile din partea părintelui Emil Ember și a Congregației OSBM s-au îndreptat la final către Preasfinția Sa Vasile, colegii preoți și domnul primar al municipiului Baia Mare prezent la eveniment, dar și înspre credincioșii veniți din întreaga Eparhie și corul parohiei „Bunavestire” din Baia Mare, care a înfrumusețat celebrarea.

Pelerinajul la mănăstirea baziliană a adus tuturor celor care au participat: multă bucurie în inimi și speranță în suflete, fiecare întorcându-se la casa lui întărit în credință și meditând la frumusețea sărbătorii închinate Maicii Domnului.

