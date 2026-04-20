Camera Deputaților a adoptat miercuri, cu majoritate de voturi, o lege care prevede acordarea de consiliere psihologică gratuită pentru părinții sau tutorii legali ai copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist sau sindromul Down.

Potrivit actului normativ, ședințele de consiliere vor avea loc în unități de specialitate și vor fi decontate integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate. Legea urmează să fie promulgată pentru a intra în vigoare.

Proiectul introduce, de asemenea, în programele naționale de sănătate servicii medicale extinse pentru persoanele cu autism, inclusiv îngrijiri paliative și servicii conexe actului medical.

Raluca Turcan, deputată PNL și inițiatoare a proiectului, a declarat că măsura vine în sprijinul părinților care se confruntă zilnic cu dificultăți emoționale și logistice: un părinte echilibrat înseamnă, în opinia sa, un copil mai bine susținut.

La rândul său, Emanuel Ungureanu (USR) a apreciat inițiativa, dar a atras atenția asupra riscului lipsei de finanțare, subliniind că aplicarea efectivă depinde de alocările bugetare viitoare.

Datele Institutul Național de Sănătate Publică arată că, în 2023, peste 14% dintre copiii de vârstă școlară primară au fost diagnosticați cu astfel de tulburări. În cazul sindromului Down, estimările neoficiale indică aproximativ 30.000 de persoane afectate în România.

Noua lege marchează un pas important în recunoașterea nevoilor familiilor vulnerabile, însă eficiența sa va depinde de resursele alocate și de implementarea concretă în sistemul de sănătate.