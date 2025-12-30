Din 1 ianuarie 2026, prețul biletelor la spectacolele Teatrului Municipal Baia Mare se modifică, după cum urmează:
𝗗𝗿𝗮𝗺ă ș𝗶 𝗥𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁ă:
Categoria I:
Întreg – 30 lei
Redus – 15 lei
Premieră – 35 lei, preț unic
Categoria a II-a:
Întreg – 25 lei
Redus – 15 lei
(Vă rugăm să consultați diagrama postată pe linkul pentru biletele online pentru fiecare spectacol de pe siteul entertix.ro, pentru a verifica care sunt locurile din sală încadrate în categoria a II-a)
𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝗣ă𝗽𝘂ș𝗶:
Premieră – 15 lei
Preț unic – 12 lei
