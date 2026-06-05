Un tânăr, urmărit național, în cazul căruia instanța a dispus aplicarea unei măsuri prevenite, a fost, depistat și încarcerat de polițiștii din Baia Mare.

La data de 4 iunie a.c., în jurul orei 18.20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiul Baia Mare au depistat și reținut un tânăr, de 24 de ani, urmărit național.

Judecătoria Satu Mare a emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Cel în cauză a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean.