În vederea asigurării unui climat optim de ordine şi siguranţă publică, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş au intensificat acţiunile şi controalele.

Astfel, miercuri, 18 februarie, poliţiştii din Târgu Lăpuş şi cei ai Secţiei 4 Poliţie Rurală Leordina au desfăşurat în localităţile din raza de competenţă acţiuni prevenive.

Pe toată perioadă desfăşurării acţiunilor, poliţiştii au oprit şi verificat 111 autoturisme care circulau pe drumurile publice şi au aplicat, pentru neregulile constatate, 33 de sancţiuni contravenţionale, 31 dintre acestea fiind pentru abaterile constatate în baza O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

De asemenea, în cazul a două autoturisme ai căror proprietari nu au respectat prevederile Legii nr. 132 din 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, poliţiştii au dispus reţinerea certificatului de înmatriculare şi a setului de plăcuţe de înmatriculare.

Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate depăşeşte suma de 13.000 de lei.

Acţiunile s-au desfăşurat cu sprijinul Serviciului Criminalistic-Grupa Canină şi al jandarmilor.

Respectul oferit celorlalţi participanţi la trafic înseamnă, de fapt, respect pentru viaţă şi siguranţă.

Poliţiştii recomandă tuturor cetăţenilor să respecte normele legale şi să adopte un comportament responsabil pentru a preveni producerea unor evenimente nedorite.