Primăria Municipiului Baia Mare anunță că, începând cu 23 februarie 2026, vor fi operaționalizate 19 eco-insule digitalizate destinate colectării deșeurilor menajere. Noile platforme vor înlocui treptat recipientele tradiționale, care urmează să fie eliminate de operatorul de salubrizare. Astfel, depozitarea deșeurilor va fi posibilă exclusiv prin intermediul acestor eco-insule.

Acces doar pe bază de cartelă sau aplicație mobilă

Eco-insulele pot fi utilizate doar cu ajutorul unei cartele de acces sau prin aplicația mobilă „Techbolide WeCollect”, disponibilă pentru iOS și Android. Pentru a folosi aplicația, cetățenii trebuie mai întâi să obțină cartela fizică.

Cei care nu dețin încă o cartelă sunt așteptați la Serviciul de Utilități Publice din cadrul Primăriei, situat pe strada Gheorghe Șincai nr. 37. Eliberarea cartelei se face pe baza actului de identitate, iar la ridicare, beneficiarii vor primi și codul necesar pentru activarea aplicației mobile. Codul oferă acces exclusiv la eco-insulele arondate adresei de domiciliu.

Cum funcționează sistemul

Pentru utilizarea eco-insulelor, cetățenii trebuie să urmeze câțiva pași simpli:

Apăsarea butonului de activare;

Scanarea cartelei sau utilizarea aplicației mobile;

După validare, cuva se deblochează și poate fi acționată manual;

Închiderea fantei/cuvei după fiecare utilizare.

Reprezentanții administrației locale atrag atenția că mânerul trebuie ridicat și menținut pe toată durata depunerii deșeurilor.



Mesaje și semnale luminoase

Sistemul este dotat cu afișaj electronic și semnalizare LED pentru a indica starea accesului:

LED verde – card valid, depunere reușită;

LED portocaliu – card invalid, acces refuzat;

LED albastru – defecțiune tehnică;

LED roșu – recipient plin.

În cazul unor defecțiuni sau erori ale cartelei, cetățenii sunt rugați să contacteze Dispeceratul Poliției Locale la numărul 0372 702 702.

Cele 19 locații operaționalizate

Eco-insulele sunt amplasate în mai multe zone din municipiu, printre care Piața Revoluției, Bulevardul București, strada Cuza Vodă, strada Victoriei, strada Vasile Lucaciu, strada Oltului, strada Luminișului, strada Agriculturii și strada Bogdan Vodă.

Prin implementarea acestui sistem digitalizat, administrația locală urmărește modernizarea serviciului de salubrizare, creșterea gradului de colectare selectivă și îmbunătățirea aspectului urban.

Reprezentanții Primăriei mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și își cer scuze pentru eventualele inconveniente apărute în perioada de tranziție.