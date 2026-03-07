Pentru menținerea unui climat de siguranță în unitățile de învățământ și în zonele adiacente acestora, polițiștii desfășoară periodic acțiuni preventive și de informare.

Astfel, ieri, 6 martie a.c., polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei ai orașului Târgu Lăpuș au desfășurat activități preventive la două unități de învățământ, respectiv Liceul Teoretic “Petru Rareș” și Liceul Tehnologic “Grigore Moisil”.

În cadrul activităților, polițiștii au oferit informații utile elevilor, scopul acestora vizând prevenirea faptelor antisociale, creșterea disciplinei rutiere și conștientizarea elevilor cu privire la riscurile la care se expun atunci când nu respectă prevederile legale.

De asemenea, elevii au fost informați cu privire la importanța respectării regulamentului intern al unității de învățământ, evitarea conflictelor cu colegii, cât și comunicarea permanentă cu părinții și profesorii.

Totodată, pentru menținerea siguranței pe drumurile publice din proximitatea unităților de învățământ, polițiștii au legitimat 21 de persoane și au oprit cinci autoturisme pentru a fi verificate.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Serviciului Criminalistic- Grupa Canină.

Astfel de acțiuni vor continua să fie desfășurate de polițiști, acestea având un rol esențial în prevenirea comportamentelor de risc, dar și în cultivarea unei atitudini responsabile față de propria siguranță. ‎