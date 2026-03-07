În seara de 6 martie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag și cei ai Poliției Orașului Cavnic au depistat în localitatea Budești un autoturism care se deplasa haotic.

Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar pentru oprirea autoturismului, cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune, însă conducătorul auto și-a continuat deplasarea.

Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, iar după aproximativ 500 metri a fost oprit.

La volanul autoturismului a fost identificat un tânăr de 20 de ani care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz, continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără a deține permis de conducere.

Polițiștii atrag atenția că nerespectarea legislației rutiere reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră!