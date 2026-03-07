Sâmbătă, 6 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat pe raza municipiului Baia Mare un bărbat, pe numele căruia Judecătoria Baia Mare a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Acesta a fost condamnat să execute o pedeapsă de șase ani și șase luni în regim de detenție pentru infracțiunile de rele tratamente aplicate minorului și violența în familie.

Polițiștii au procedat la depunerea acestuia în Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei.