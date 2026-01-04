Tânăr de 26 de ani găsit decedat în Maramureș. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

La data de 3 ianuarie a.c., în jurul orei 10:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la dispariția unui tânăr în vârstă de 26 de ani, care ar fi plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors.

Au fost demarate imediat activități de căutare, iar la scurt timp polițiștii de frontieră au anunțat faptul că, pe raza localității Crăciunești, a fost identificată o persoană care nu prezenta semne vitale.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și echipaje SMURD și SAJ, care au constatat decesul tânărului de 26 de ani. Examinarea preliminară a corpului nu a evidențiat urme vizibile de violență.

În urma verificărilor efectuate de către anchetatori, nu există suspiciuni că persoana decedată ar fi fost victima vreunei infracțiuni.

Cadavrul a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.