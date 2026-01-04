Polițiștii rutieri intensifică verificările în zonele afectate de zăpadă din mai multe județe, în special în Maramureș, unde s-au înregistrat blocaje în trafic. Șoferii sunt îndemnați să pornească la drum doar cu autovehicule corespunzător echipate pentru iarnă.

Pe 3 ianuarie 2025, între orele 09.00 și 12.00, polițiștii din Baia Sprie au controlat 36 de autovehicule, verificând documentele și echiparea pentru sezonul rece. Au fost constatate 5 contravenții pentru lipsa anvelopelor de iarnă și a documentelor, fiind aplicate amenzi de aproximativ 5.500 de lei. Totodată, au fost reținute 3 certificate de înmatriculare.

Poliția reamintește că anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe carosabil acoperit cu zăpadă sau polei, iar viteza trebuie adaptată condițiilor de drum. Amenzile pentru lipsa acestora pot ajunge până la 4.050 de lei, fiind însoțite de reținerea talonului. Acțiunile de control vor continua pentru siguranța tuturor participanților la trafic.