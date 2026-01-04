Agenția Kaira Models anunță organizarea unui casting deschis pentru viitoarele modele, eveniment care va avea loc în data de 15 ianuarie 2026, în municipiul Baia Mare, pe strada Culturii nr. 5, începând cu ora 17.00.

Castingul marchează startul selecției pentru anul 2026, Kaira Models punând accent pe formarea profesională timpurie și pe dezvoltarea reală a tinerelor talente care își doresc o carieră în modeling. Reprezentanții agenției subliniază faptul că performanța se construiește în timp, prin disciplină, educație și susținere constantă.

Înscrierea la casting se face online, prin accesarea site-ului oficial al agenției, la secțiunea „Become a Model”, unde candidații trebuie să completeze un formular cu datele personale. După trimiterea formularului, cei înscriși vor fi contactați de echipa Kaira Models prin e-mail, mesaj și apel telefonic, fiind important ca aceștia să răspundă pentru o bună organizare a evenimentului.

Castingul este dedicat mai multor categorii de vârstă, după cum urmează:

6 – 13 ani – copii;

14 – 30 ani – adolescenți și adulți.

Kaira Models invită toți cei pasionați de lumea modei, podiumului și ședințelor foto să profite de această oportunitate și să facă primul pas către o carieră în modeling, alături de o agenție care promovează profesionalismul și dezvoltarea pe termen lung.

Mai multe informații pot fi obținute pe site-ul oficial al agenției sau la numărul de contact: 0769911205