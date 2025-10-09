Progresul în criminalistică vine din schimbul de experiență și perfecționarea constantă. Alături de specialiști din mai multe țări, șeful Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, comisar șef de poliție Paul Chende, a participat la Conferința Internațională Expertul judiciar – stâlpul încrederii în actul de justiție.

Conferința a fost organizată săptămâna trecută de Centrul Național de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova și s-a desfășurat în parteneriat cu Asociația Criminaliștilor din România și alte instituții de prestigiu, reunind experți și practicieni din România, Republica Moldova, Ucraina, Armenia și Italia.

În cadrul sesiunilor de prezentare au fost abordate teme actuale, precum dimensiunea transfrontalieră a expertizei judiciare, particularitățile unor expertize tehnice, medico-legale și psihologice, utilizarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor digitale în procesele judiciare și criminalistice.

Inspirat de dinamica și rezultatele propriei cercetări, expertul criminalist a exprimat, cu aceeași inspirație, concluziile studiului său privind influența reziduurilor acumulate în țevile ghintuite ale armelor de foc în dinamica patternului urmelor create pe gloanțe, cu rol în identificarea criminalistică. Practic, comisarul de poliție a împărtășit din experiența și pasiunea sa pentru o justiție bazată pe rezultatul cercetărilor științifice în domeniul balisticii judiciare.

În calitate de șef Serviciu Criminalistic și președinte al Secției de cercetare, inovare, dezvoltare din cadrul Asociației Criminaliștilor din România, comisar șef de poliție Paul Chende se dedică atât dialogului, cât și schimbului de bune practici contribuind inclusiv la întărirea cooperării internaționale în domeniul expertizelor judiciare criminalistice.

Întrebat despre experiența trăită, expertul criminalist a precizat că mulțumește “colegilor criminaliști din Republica Moldova pentru oportunitatea de a prezenta o comunicare științifică la prestigioasa conferință. A fost o experiență minunată care a arătat faptul că știința criminalistică nu are frontiere și care și-a pus amprenta pe toți participanții, dovedind încă o dată validitatea principiului schimbului, enunțat de Edmond Locard.