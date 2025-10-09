Fundația Sacro Cuore își redeschide porțile și dă startul unui nou an de voluntariat.

Evenimentul va avea loc vineri, 10 octombrie, ora 16:30, la sediul fundației din Baia Mare, str. Valea Roșie 25A.

“Suntem nerăbdători să pășim împreună într-o nouă etapă! Vrem să ne împrietenim, să formăm o echipă și să demonstrăm impactul real al voluntariatului! Vă așteptăm în număr cât mai mare! Haideți să faceți parte din povestea noastră!”, spun reprezentanții fundației.

Fundația Sacro Cuore a fost înființată în februarie 2000 de călugărițele Congregației religioase „Fiicele Mici ale Inimii lui Isus”. Scopul său este de a îmbunătăți viața copiilor, tinerilor și familiilor defavorizate din punct de vedere economic și social.