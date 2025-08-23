Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj caută constructor pentru un pod feroviar nou între Lăpușel și Baia Mare.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparație capitală Pod km 172+603, Linia 412 Apahida-Baia Mare, între stațiile Lăpușel-Baia Mare (rest de executat)”. Valoarea totală estimată a contractului este cuprinsă între 29.900.199,50 și 32.616.055,16 lei.

Acest pod feroviar nou care va înlocui podul existent va avea infrastructura fundată pe chesoane din beton armat, suprastructura din grindă metalică cu zăbrele cale jos, cu cuvă de piatra spartă din beton armat, cu deschiderea de 70 m și racordarea cu terasamentul cu aripi din beton armat, fundate direct. Va fi reabilitată linia CF pe zona podului pe o lungime de 150 m, cu șină R 60 nouă, aparate de compensare, traverse din beton monobloc, prindere tip K. Va fi curățată și calibrată albia pentru asigurarea curgerii în bune condiții a apelor râului Lăpuș și vor fi protejate malurile pe zona podului cu ziduri de gabioane placate cu beton, având la bază prisme de anrocamente în lungime de 290 m pe malul drept și 140 m pe malul stâng.

Vor fi protejate și relocate instalațiile feroviară BLA și TTR din zona podului. Încercarea suprastructurii podului se va realiza cu acțiuni de probă statice și dinamice (convoaie de locomotive și vagoane încărcate).