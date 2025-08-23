Românii s-au trezit cu facturi la energie și telefonie umflate cu TVA de 21% pentru consumul din iulie. Firesc, oamenii întreabă: „Cum adică plătesc mai mult pentru ce-am consumat înainte de scumpire?”

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a spus pe șleau: „Suntem jefuiți!”

Și aici intră în scenă ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, care sare ca ars și explică doct pe Facebook: „E regula veche, se aplică după data facturării, nu după data consumului. Cine spune altceva răspândește fake news.”

Bravo, domnule ministru! O să murim sătui de legi și flămânzi de bun-simț.

Nazare are un mare talent: când oamenii reclamă o nedreptate, el le răspunde cu articole de lege. Adică exact ce face orice birocrat care nu are soluții.

Da, știm, regula există de ani de zile. Dar să spui românilor că „așa e corect” când ei văd negru pe alb că plătesc mai mult pentru ce au consumat mai ieftin e ca și cum le-ai explica la un accident rutier că „așa scrie în regulament”.

Nazare vine și cu exemplul „pozitiv”: „Și când TVA a scăzut, oamenii au beneficiat de reducere pe consumul din luna anterioară.”

Serios? Diferența e simplă: când oamenii plătesc mai puțin, nu se revoltă. Când plătesc mai mult, se simt furați. E matematică socială de clasa a patra, dar se pare că la Finanțe nu se predă empatie.

Cea mai mare greșeală a lui Nazare e aroganța. În loc să explice cu calm, îi face pe români „naivi” și pe cei care protestează „răspânditori de fake news”. Domnule ministru, românii nu sunt proști. Ei văd un lucru simplu: au consumat în iulie, dar plătesc cu TVA de august. Restul sunt explicații de avocat al diavolului.

Ministrul Nazare nu e „hoțul”, dar e purtătorul de cuvânt al unui sistem care știe doar să ia, nu să explice. Și când un ministru al Finanțelor confundă cetățeanul cu un contabil, statul pierde mai mult decât bani: pierde încrederea.

Așa că, domnule Nazare, țineți-vă lecțiile de fiscalitate pentru funcționari. Românii n-au nevoie să li se spună ce scrie în Cod, ci de un ministru care să înțeleagă că echitatea nu se măsoară în procente de TVA, ci în respect față de oamenii care plătesc acele procente.