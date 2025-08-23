Pe 23 august 2025, ora 11:00, terenul „Ioan Medrea” din Cavnic va răsuna de aplauze, zâmbete și amintiri frumoase. Comunitatea locală se pregătește să marcheze 91 de ani de existență a clubului Minerul Cavnic (1934 – 2025) printr-un meci aniversar care promite emoții intense și bucuria revederii unor eroi locali ai fotbalului.

Clubul Minerul Cavnic a fost înființat în 1934, într-o perioadă în care fotbalul începea să capete amploare în Maramureș. De-a lungul decadelor, Minerul Cavnic a fost mai mult decât o echipă: un simbol al comunității și al spiritului muncitoresc al orașului.

Anii ’70 și ’80 au reprezentat perioade de glorie, cu echipe care au reunit jucători locali talentați, mulți dintre ei devenind adevărate legende pentru comunitate. Minerul Cavnic a fost recunoscut nu doar pentru performanțe, ci și pentru modul în care a cultivat valori precum camaraderia, disciplina și pasiunea pentru sport. De-a lungul celor 91 de ani, clubul a crescut odată cu orașul, legând generații prin aceeași dragoste pentru fotbal și prietenie.

Într-o confruntare simbolică, foștii jucători ai Minerului Cavnic se vor împărți în două echipe, Albaștrii și Roșii, readucând pe teren magia și energia anilor de glorie.

Minerul Cavnic – Albaștrii îi va avea pe teren pe Papp Prunny, Gata Gică, Hotico Dan, Câmpan Dorel, Sitaru Costică, Mic Ovidiu, Roatiș Lotica, Lucaci Lulu, Mekker Iojy, Canaloș Dănuț, Azoitei Cătălin, Rai Nicu, China Cristi, Irimuș Norel și Buia Romica.

Minerul Cavnic – Roșii va fi alcătuită din Bobi Chira, Pașca Dorin, Zan Seby, Man Cristi, Pop Gabriel, Szasz Seby, Dosa Sorin, Gata Sorin, Mureșan Marcel, Moldovan Nelu, Ducu Augustin, Paval Pele, Csoma Dezső, Beci Carol și Faț Goby.

Arbitrul Ioan Dan va asigura fluența partidei, dar spectacolul va fi oferit cu adevărat de jucători și de emoțiile care vor străbate terenul.

De pe margine, foștii fotbaliști și personalitățile care au scris istoria clubului vor urmări cu nostalgie și mândrie fiecare fază: Ioan Onciu, Marin Săbău, Dinu Moldovan, Nelu Cristea, Vasile Bolos, Tibi Swartzkopf, Sorin Neag, Ovidiu Gașca, Emil Kemenes, Andrei Chira, Cătălin Paval, Dorin Săraș, Ienti Friedl și Daniel Cotet.

Acest eveniment nu este doar un meci de fotbal. Este un prilej de a celebra prietenia, pasiunea pentru sport și legăturile care unesc generațiile. Este despre cum comunitatea din Cavnic a crescut, s-a bucurat și a trăit împreună prin fotbal aproape un secol.

Pe 23 august, la Cavnic, mingea va fi martorul unei povești mai mari decât orice rezultat: povestea unei comunități unite de aceeași pasiune.