Finala mare s-a disputat vineri seara, între echipa cu cel mai mare buget din țara noastră (mult peste tot ce au ceilalți), Dinamo București și CS Minaur Baia Mare, grupări calificate în ultimul act, după victoriile din prima zi. Sigur că am sperat ca Minaur să poată face o mare surpriză și să vină acasă cu trofeul (pe care l-a mai cucerit în 2015), dar Dinamo a fost peste și a “justificat” oarecum măreția bugetului, chiar dacă băieții lui Nuno Farelo s-au agățat de fiecare minge. La acest meci au fost prezente și fetele de la Minaur, care au și ele meciuri de Supercupă în următoarele două zile. De asemenea, Minaur a avut parte și de o mică galerie, care s-a auzit de mai multe ori pe parcursul meciului și la festivitatea de premiere de după, când Viorel Fotache a primit trofeul cuvenit locului 2, iar ceilalți membri ai delegației medaliile de argint.

Urmează un prim meci în cupele europene, pe teren propriu, cu echipa islandeză Stjarnan, joc care va avea loc sâmbătă, 30 august, de la ora 18.00, în Sala Polivalentă “Lascăr Pană”.

Prima parte a fost foarte echilibtată, cu multe egalități, cu ambele echipe pe rând la conducere. În minutul 9, Pedro Valdes de la Dinamo a primit direct cartonașul roșu după ce a comis un fault dur la Molino, dar asta n-a împietat prea mult asupra evoluției multiplei campioane. Egal a fost până la 8-8 (min. 14), după care Dinamo s-a desprins ușor la 1-3 goluri, cea mai mare diferență fiind la 9-12 (min. 21). Apoi, până la pauză s-a mers “cap la cap”, cu goluri de ambele părți și un 14-16 că ne ținea încă în meci.

Partea a doua începe bine pentru Dinamo, care și-a ridicat destul de mult nivelul în apărare, iar Ionuț Iancu a prins foarte bine în poartă. Numărul golurilor marcate a fost identic în cele două reprize pentru bucureșteni, Minaur reușind doar 10 goluri în partea a doua. Cum diferența de scor elimina orice suspiciune legată de câștigătoarea meciului, staff-ul echipei noastre a decis la un moment dat să dea minute tuturor jucătorilor înscriși pe foaie.

CS Minaur Baia Mare – Dinamo București: 24-32 (14-16)

Teraplast Arena din Bistrița; cca 1.000 spectatori

Arbitri: Ionuț Marian Cazan – Gesur Suliman (București). Observator: Marius Brumaru (Focșani)

Aruncări de la 7m: 3-3 (transformate: 3-2; a ratat Pelayo). Minute de eliminare: 4-10 (Fotache, Zein / Militaru 2, Pelayo, Langaro; în min. 9, Perdo Lopes a primit cartonaș roșu)

Minaur: Cristian-Ștefan Sțncu (7 intervenții), Darius-Cătălin Makaria (5 intervenții, a apărat un 7m) – Robert Nagy 2/2, Tudor Botea 4/7, Mario Alberto Racolța, David Pavlov 0/1, Ștefan-Gabriel Cumpănici 4/9, Milan Kotrc, Artem Kozakevych 3/3 (3 din 7m), Erik Leonard Pop 3/4, Stefan Vujic 1/1, Anderson Da Silva Molino 3/11, Viorel Fotache, Lucas Alexandru Sabou 2/2, Ovidiu Ardelean 0/1, Mohamed Zeinlabdin 2/3. Antrenori: Nuno Farelo, Mihai Bușecan, Răzvan Pop

Dinamo: Vladimir Cupara (6 intervenții), Ionuț Ciprian Iancu (9 intervenții) – Branko Vujovic 6/11, Ionuț Nistor Ioniță 1/1, Călin Dedu 1/1, Andrei Iosif Buzle 4/5, Pedro Enrique Veitia Valdes, Nicușor Andrei Negru, Alex Pascual Garcia 3/3, Haniel Vinicius Langaro Inoue 3/6, Daniel Stanciuc 4/4, Miklos Rosta 4/4, Andrii Akimenko 2/2 (unul din 7m), Tom Pelayo 4/7 (unul din 7m), Yoav Lumbroso 0/3, Robert Mihai Militaru. Antremori: Paulo Jorge De Moura Pereira, Sebastian Bota, Jorge Pinho de Sousa, Luis Alfonso Santos Silva

Semifinala 1: CS Minaur Baia Mare – ACS HC Buzău: 28-27

Semifinala 2: AHC Potaissa Turda – Dinamo București: 27-34

finala mică: HC Buzău – Potaissa Turda: 30-32

finala mare: CS Minaur Baia Mare – Dinamo București: 24-32