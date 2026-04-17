Joi, 16 aprilie a.c., în jurul orei 17:00, polițiștii rutieri din Vișeu de Sus, în timp ce desfășurau activități specifice în cadrul acțiunii „Speed Marathon”, au oprit pentru control o autoutilitară care circula pe D.N. 18, în localitatea Moisei.

Autoutilitara a fost înregistrată de aparatul radar cu viteza de 114 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h.

La volan a fost identificat un tânăr de 21 de ani.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat faptul că acesta avea dreptul de a conduce suspendat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest și drugtest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat.

Polițiștii reamintesc conducătorilor auto că respectarea regimului legal de viteză este esențial pentru siguranța tuturor participanților la trafic.