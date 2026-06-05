Locuitorii din Maramureș sunt invitați sâmbătă, 5 iulie, începând cu ora 17:00, la cea de-a III-a ediție a evenimentului „Cetatea Fisculașului”, organizat în localitatea Șișești. Manifestarea promite o seară plină de muzică populară, momente artistice și atmosferă autentică maramureșeană.

Pe scenă vor urca îndrăgiți interpreți și invitați speciali: Deți Iuga, Mariana Deac, Dorin Filip, Gavrilă – Vorbe Bune și grupul Lăpușencele. Evenimentul va fi prezentat de Vasile Crișan, iar atmosfera va fi întreținută și de Sorin Tănase.

Organizatorii transmit că scopul evenimentului este de a aduce oamenii împreună „prin cântec și voie bună”, într-un cadru tradițional specific zonei Maramureșului.

Prețul unui bilet este de 60 de lei, iar în cost este inclus și un meniu grill la alegere. Cei interesați își pot face rezervări la numărul de telefon 0742 823 819, persoană de contact Dorin Filip.

Evenimentul se anunță a fi unul de suflet pentru iubitorii de folclor și tradiții, într-o atmosferă rustică și autentică, specifică satului maramureșean.