Municipiul Baia Mare a lansat astăzi un apel umanitar către comunitate, solicitând sprijin pentru una dintre angajatele instituției, Raluca Brata, care are nevoie urgentă de sânge.

Potrivit anunțului public, este necesară grupa AB IV pozitiv, iar sângele donat trebuie direcționat către Spitalul Regina Maria. Donarea se poate face la orice centru de transfuzie sanguină, cu mențiunea ca, în momentul donării, să fie specificat numele Brata Raluca și faptul că sângele este destinat spitalului din Cluj-Napoca.

Reprezentanții administrației locale subliniază că, în astfel de momente dificile, solidaritatea comunității poate face diferența. Un simplu drum până la centrul de transfuzie poate însemna o șansă în plus pentru pacientă și pentru familia acesteia.

Autoritățile mulțumesc anticipat tuturor celor care pot sprijini acest demers, fie prin donare, fie prin distribuirea mesajului, pentru a ajunge la cât mai multe persoane dispuse să ajute.