Am fost Prim Ministru si Ministru (in Guverne conduse de alti Premieri) – lucrurile pentru mine sunt foarte clare: NU poti sa conduci Guvernul cand un ministru, indiferent cum il cheama si de la ce Partid este, iti blocheaza activitatea din motive strict politice! Daca se intampla asta, in calitate de “Sef al Guvernului” ii propui imediat revocarea! Punct!

Dar lucrurile acum sunt mult mai grave – absolut toti oamenii cu mintea intreaga si experienta politica au spus ca NU poti sa guvernezi cu cei de la USR – PLUS. Ca sunt total lipsiti de maturitate, responsabilitate si competenta necesara. Ca influentele si interesele “externe” ale lui Ciolos si Armand adaugate la “pafarismul” lui Barna si la “talibanismul” si aroganta absurda al multor altora din acest Partid vor aduce doar haos si dezastru pentru Romania!

Pretul pentru aducerea acestor oameni la “Putere” , ca si pentru ejectarea lor – il vor plati nevinovatii – adica romanii! Cu salariile si pensiile lor mancate de inflatie, cu firmele romanesti bagate in faliment, cu spitale si scoli nepregatite inca la peste un an de la inceputul Pandemiei! Cei cu adevarat vinovati se vor spala pe maini ca Pilat din Pont!

Ejectarea USR PLUS dintr-un guvern in care nu trebuia niciodata sa fie acceptati este doar “cronica unei morti anuntate”! Dar pretul pentru Criza economica si sociala trebuie platit tot de catre ei si de cei care i-au votat crezand in “Fata Morgana” – si nu de oamenii obisnuiti!

Solutie buna pentru criza politica actuala : Presedintele Iohannis sa dea PSD mandatul de a forma noul Guvern!

Solutie mai putin buna pentru ca inseamna inca 3-5 luni de haos : Alegeri Anticipate (cu speranta ca , de data aceasta, romanii nu o sa mai stea acasa uitandu-se resemnati cum dau unii foc la Tara)! (Victor Ponta),