Pasionații de plante sunt invitați, în perioada 9–10 mai, la o expoziție dedicată cactușilor și plantelor ornamentale, organizată la Baia Mare.

Evenimentul va avea loc la Centrul Cultural Teleki (str. Minerilor nr. 7) și este organizat de Asociația Aztekium, în parteneriat cu instituția gazdă.

Vizitatorii vor avea ocazia să admire o varietate impresionantă de cactuși și plante decorative, dar și să afle informații utile despre îngrijirea acestora, direct de la pasionați și specialiști în domeniu.

Expoziția este deschisă sâmbătă, între orele 11:00 și 18:00, și duminică, între 11:00 și 16:00.

Sub mesajul „Vezi, întreabă, învață, cumpără”, organizatorii încurajează publicul să descopere frumusețea acestor plante și să interacționeze cu comunitatea iubitorilor de natură.