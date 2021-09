eMaramures.ro vă pune la dispoziţie lista filmelor care vor rula în perioada 3-9 septembrie la Cinema Mara din Sighetu Marmaţiei.

Vineri 3.09.2021

Ora 16:15 – Patrula cățelușilor – Filmul, dublat Ro

Ora 18:00 – After We Fell, Ro sub, Romantic, dragoste

Ora 20:00 – Malignant, Ro sub, Horror, Thriller

Sambata 4.09.2021

Ora 12:30 – Patrula cățelușilor – Filmul, dublat Ro, animaţie

Ora 14:15 – După ce ne-am îndrăgostit, Ro sub, Dramă, Romantic

Ora 16:15 – Malignant, Ro sub, Horror, Thriller

Ora 18:15 – Pup-o ma! 2 : Mireasa nebuna, Ro, comedie

Ora 20:00 – Shang-Chi si legenda celor zece inele, Ro, actiune

Duminica 5.09.2021

Ora 13:00 – Pup-o ma! 2 : Mireasa nebuna, Ro, comedie

Ora 14:50 – După ce ne-am îndrăgostit, Ro sub, Dramă, Romantic

Ora 17:00 – Shang-Chi si legenda celor zece inele, Ro, actiune

Ora 19:30 – Malignant, Ro sub, Horror, Thriller

Joi 9.09.2021

Ora 16:15 – Shang-Chi si legenda celor zece inele, Ro, actiune

Ora 19.00 – AV: Zapada, ceai si dragoste – comedie