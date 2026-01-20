Luni, 19 ianuarie, în jurul orei 11:45, polițiștii au oprit pentru verificări un autoturism condus pe D.N.18B, în localitatea Copalnic Mănăștur. La volan a fost identificat un bărbat din județul Suceava, de 40 de ani.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosat penal și continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.