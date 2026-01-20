Asociația Maramureș Colț de Rai, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Alexandru Filipașcu” Petrova, invită publicul la celebrarea Unirii Principatelor Române, un eveniment dedicat unuia dintre cele mai importante momente din istoria națională.

Manifestarea va avea loc vineri, 23 ianuarie, începând cu ora 13:00, la Căminul Cultural Petrova, și își propune să aducă în prim-plan semnificația istorică și simbolică a Micii Uniri din 1859.

Un moment de atracție al evenimentului îl reprezintă prezența invitatului special Bogdan Bob Rădulescu, cunoscut publicului larg pentru aparițiile sale din cadrul Epic Show, care va contribui la atmosfera festivă prin intervenții menite să îmbine cultura, istoria și spiritul civic.

Evenimentul se adresează tuturor celor care doresc să marcheze Unirea Principatelor Române într-un cadru cultural, educativ și comunitar.