Doi polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș și un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov vor urca în ring, la Gala Caritabilă de Lupte, organizată de Asociația ASSOC.

Aceștia vor lupta VOLUNTAR în cadrul competiției pemtru a demonstra că forța adevărată constă în solidaritate, empatie și autocontrol. Evenimentul susține: continuitatea activităților celor 40 de Super Eroi cu Nevoi Speciale din Centrul de Zi al Asociației ASSOC, combaterea și prevenirea violenței în școli, prin implicare activă și responsabilitate socială.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 24 ianuarie, începând cu ora 17,00, la Sala Sporturilor Lascăr Pană, Baia Mare.

Întregul fond obținut din vânzarea biletelor va fi utilizat pentru persoanele cu nevoi speciale și dizabilități.

Succes polițiștilor Dan Petruț, Paul Podină și Vrabely Gabriel!