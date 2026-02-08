La data de 8 februarie a.c. în jurul orei 04.50, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați să intervină la intersecția străzilor Pietrosului și Tineretului, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale.

Din verificările preliminare, polițiștii au stabilit că un tânăr de 25 de ani, care conducea un autoturism dinspre strada Pietrosului înspre strada Săsarului, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un gard, iar ulterior cu un stâlp de electricitate și cu gardul împrejmuitor al altui imobil.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la spital pentru determinarea cu exactitate a alcoolemiei.

De asemenea, tot în cursul acestei dimineți, în jurul orei 05.20, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Borșa au oprit pentru control un autoturism, care circula pe strada Libertății.

La volanul acestuia, polițiștii au identificat un bărbat de 41 de ani, iar întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost efectuată testarea cu aparatul etilotest.

Rezultatul testării cu aparatul etilotest a indicat valoarea de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind transportat la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările.