La data de 7 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au emis un ordin de protecție provizoriu, pe o perioadă de 5 zile, pentru protejarea unei victime a violenței domestice. De asemenea, a fost montat un sistem electronic de supraveghere.

În fapt, în cursul aceleași zile, în jurul orei 16.40, polițiștii au fost sesizați despre faptul că siguranța unei femei de 40 de ani a fost pusă în pericol.

Din verificările efectuate, polițiștii au constatat că femeia ar fi fost amenințată cu acte de violență de către concubinul său.

Polițiștii au evaluat riscul iminent de violență și au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile.

Astfel, polițiștii i-au adus la cunoștință bărbatului măsurile dispuse prin ordinul de protecție, respectiv păstrarea unei distanțe minime față de victimă și față de domiciliul acesteia, precum și obligarea la purtarea unui sistem electronic de supraveghere.

*Reamintim faptul că obligaţiile şi interdicţiile dispuse împotriva agresorilor prin ordinele de protecţie provizorii devin obligatorii imediat după emiterea acestora, fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen.*

Perioada de 5 zile se calculează pe ore, adică 120 de ore de la momentul la care s-a emis ordinul de protecţie provizoriu.