Ioan Isaiu, unul dintre cei mai apreciați actori de teatru și film din România, s-a stins din viață subit la vârsta de 56 de ani, lăsând în urmă o carieră remarcabilă și o dorință neîmplinită. Actorul ar fi urmat să împlinească 57 de ani în luna august.

Potrivit informațiilor publicate de Libertatea, Ioan Isaiu trăia o frumoasă poveste de iubire alături de soția sa, Nicoleta, femeia care i-a fost alături de-a lungul anilor. Deși formau un cuplu solid și discret, cei doi și-au dorit să devină părinți, însă acest vis nu s-a concretizat.

Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, actorul vorbea deschis despre unul dintre marile sale regrete și, anume, faptul că nu a devenit tată. Cu toate acestea, nu își pierduse speranța că lucrurile s-ar putea schimba.

„Regret că nu am copii, dar nu este timpul pierdut. Sperăm că Dumnezeu se va uita și la noi și ne va da un suflețel”, mărturisea Ioan Isaiu.

Ioan Isaiu a murit la 56 de ani

Dan Chiorean, coleg la Teatrul Național Cluj-Napoca și prieten apropiat al lui Ioan Isaiu, a anunțat dispariția actorului pentru Cluj 24. Acesta avea 56 de ani și nimeni nu știa să fi suferit de vreo boală.

„Pentru noi e o mare pierdere. Suntem șocați, sunt șocat de evenimentul ăsta. A fost ceva fulgerător, neașteptat. Avusese o premieră acum de curând. Am povestit cu el, eram prieteni de aproape 30 de ani. E cumplit”, a spus acesta, conform sursei menționate anterior.

Potrivit sursei menționate anterior, actorul se afla la București, unde participa la filmările unui nou proiect, în momentul în care i s-a făcut rău. Actorul ar fi suferit un infarct, însă echipajele medicale ajunse la fața locului nu au putut face nimic pentru a-i salva viața.

Cum a cunoscut celebritatea Ioan Isaiu

Actorul Ioan Isaiu s-a născut pe 25 august 1969, la Hunedoara. A absolvit cursurile Departamentului de Teatru al Facultății de Filologie a Universității Babeș-Bolyai Cluj, promoția 1995, clasa Sorana Coroamă Stanca, fiind licențiat în actorie, conform biografiei de pe site-ul https://www.teatrulnationalcluj.ro/.

A fost actor angajat al Teatrului Național din Cluj între anii 1995-2001, și din 2017 până în prezent, potrivit sursei citate.

Printre spectacolele în care a jucat la Teatrul Național din Cluj se află: ‘Tulburarea apelor’ (regia Mihai Măniuțiu, 1992), ‘Cristofor Columb’ (regia Marius Sopterean, 1992), ‘Avram Iancu’ (regia Horea Popescu, 1993), ‘Falstaff’ (regia Victor Ioan Frunză, 1996), ‘Ultimul act’ (regia Olimpia Arghir, 1997), ‘Nunta’ (regia Mihai Măniuțiu, 1997), ‘Melodie varșoviană’, un spectacol de Marius Bodochi (1997), ‘Titanic vals’ (regia Traian Săvinescu, 1998), ‘Zbor deasupra unui cuib de cuci’ (regia Marius Oltean, 1998), ‘Visul unei nopți de vară’ (regia Victor Ioan Frunză, 1999), ‘Becket’ (regia Victor Ioan Frunză, 1999), ‘Țiganiada’ (regia Mircea Cornișteanu, 2000), ‘Cerere în căsătorie’ (regia Sorin Misirianțu, 2000), ‘Povestiri din pădurea vieneză’ (regia Anca Bradu, 2001), ‘Angajare de clovn’ (regia Sorin Misirianțu, 2018), ‘Meșterul Manole’ (regia Andrei Majeri, 2018).

Ioan Isaiu a jucat și în filme și în seriale de televiziune, precum: ‘Cântecul șopârlei’ (coproducție franco-română, 1992), ‘Meșterul Manole’ (regia Olimpia Arghir, 1993), ‘Secretul Mariei’ (regia Mihai Bauman, 2005), ‘Vocea Inimii’ (regia Mihai Bauman, 2006), ‘Feedback’ (regia Sorin Misirianțu, 2006), ‘Rating’ (regia Sorin Misirianțu, 2007), ‘Îngerașii’ (regia Bogdan Dumitrescu, 2008), ‘Aniela’ (regia Iura Luncașu, 2009), ‘Iubire și onoare’ (regia Iura Luncașu, 2011), ‘Îngeri pierduți’ (regia Lari Maronesse, 2012).

A fost interpret și prezentator în cadrul emisiunii TV ‘Noaptea erorilor’ (Antena 1, 2007), precum și scenarist și interpret în cadrul emisiunii ‘Minunile lui Tămaș’ (Look Tv, 2015).